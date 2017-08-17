В полиции не знают, вызывал ли консула РФ человек, угрожающий совершить самоубийство

У полиции нет информации, что человек, который хочет выпрыгнуть с 3-го этажа в центре Киева, вызвал консула России.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Виктор Шеверда.

"Был вызов о том, что человек пытается совершить самоубийство. Только после рапортов смогу что-то больше сказать, по словам заранее не могу. Но могу сказать, что у нас нет информации о том, что он требовал консула РФ", - добавил он.

Ранее "Укринформ" передавал, что на место инцидента якобы прибыл представитель посольства Российской Федерации, о чем требовал человек. Он выкрикивал, что "только консульству России доверяю".

Кроме того "Украинская правда" пытается связаться с пресс-атташе Российского посольства. Пока в посольстве сказали, что не комментируют ситуацию.

Как сообщалось, в центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик".

Оксана Коваленко, УП, Олег Твердь, для УП