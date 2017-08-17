Израиль не предоставил НАПК информацию о недвижимости Третьякова

Национальное агентство по предотвращению коррупции не дождалось ответа на свой запрос в Израиль относительно движимого и недвижимого имущества в этой стране нардепа Александра Третьякова.

Об этом "Украинской правде" сообщили в агентстве.

"Письмом Национального агентства от 20.04.2017 направлен запрос на получение информации в орган по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма Израиля", - говорится в заявлении.

В НАПК объяснили, что просили в запросе предоставить информацию о недвижимом имуществе и транспортных средствах Третьякова, зарегистрированных на территории Израиля.

"По состоянию на 14.08.2017 Национальное агентство не получало ответ от компетентного органа на указанный запрос", - говорят в антикоррупционном агентстве.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции не выявило нарушений в электронной декларации нардепа из фракции БПП Александра Третьякова за 2015 год.

В то же время в соответствующем решении указывается, что во время проверки не предоставили ответы на запросы НАПК: ГФС, Администрация Госпогранслужбы, Минюст и компетентный орган иностранного государства.

Ранее журналист Александр Дубинский заявлял, что Третьяков не указал в электронной декларации две квартиры в Тель-Авиве стоимостью 5,5 миллиона долларов.

В НАПК говорят, что в случае получения новых фактов могут начать еще одну проверку тех должностных лиц, чьи декларации уже были проверены.

Александр Шумилин, Евгений Кизилов, УП