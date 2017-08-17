В России запутались, отдали ли часть озера Казахстану

Российские чиновники расходятся во мнениях, передала ли Россия часть озера Сладкое в Новосибирской области.

Об этом пишет "Медуза".

"В настоящее время после проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте администрации Купинского района Новосибирской области 10 августа. Но позже это сообщения удалили.

Позже заместитель председателя регионального законодательного собрания Андрей Панферов назвал сообщение об изменении границы "досужими разговорами", а публикацию на сайте администрации - рекомендацией местным жителям "на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы".

В свою очередь погрануправление ФСБ заявило, что озеро действительно передали, но граница никуда не сдвигалась. Как утверждает ведомство, озеро ранее делилось в соотношении 70 к 30 между Казахстаном и Россией соответственно. Но сейчас озеро усохло, потому оказалось полностью на территории Казахстана.

Такую версии поддержал министр природных ресурсов России Сергей Донской. Он заявил, что через пару месяцев озеро естественным образом вернется в Россию.

"Никаких изменений государственных границ [не происходит]: поскольку водный объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня. Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег снова будет разделять границу между странами", - написал чиновник в своем Facebook.

Как сообщалось, комментируя якобы передачу Россией озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области Казахстану, глава Купинской районной администации Владимир Шубников утверждал, что в озере нет рыбы, и потому "эта демаркация не затрагивает" экономическую деятельность.

"Озеро Сладкое - это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", - добавил он.