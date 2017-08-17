СБУ заявляет, что ФСБ РФ планирует теракты и убийства в Украине

Служба безопасности Украины имеет оперативную информацию об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины.



Об этом на брифинге в четверг заявил глава СБУ Василий Грицак.



"В последнее время СБУ фиксирует существенную активизацию российских спецслужб на территории нашего государства", – сказал он.



По словам Грицака ФСБ РФ засылает диверсионные группы для совершения террористических актов, убийства государственных деятелей.



"Главными целями являются стратегические объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры. Так же ставится цель убийство отдельных общественно-политических деятелей", - заявил он.



По словам Грицака, только за последний месяц СБУ предотвратила три такие террористические атаки.



"В частности в Харькове 17 июля задержали руководителя и организатора ДРГ, которую подготовило ГУР Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Они получили задание совершить убийство нескольких общественных деятелей Украины. Фамилии я не могу назвать, потому что эти люди не дали разрешение на обнародование их фамилий", - сообщил он.



По словам главы СБУ, для совершения одного из убийств планировали использовать квадрокоптер.



"Следующую группу задержали 13 июля в Мариуполе. Эта группа планировала подорвать одно из подразделений Национальной гвардии Украины. Членов ДРГ задержали во время закладки противопехотной мины. Подобная мина в Украине не производится и не используется. Это мина - российского производства", - рассказал Грицак .



Также, Грицак напомнил, что 24 июля в Одессе задержали диверсантов, совершивших подрыв автомобиля.



Валентина Романенко, УП