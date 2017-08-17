У Омеляна опровергают переговоры с турецкими авиакомпаниями

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Четверг, 17 августа 2017, 18:09

Министерство инфраструктуры Украины опровергло информацию о проведении встречи министра Владимира Омеляна с представителями турецких авиакомпаний в период с 30 июля по 8 августа 2017 года..

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры, передает Европейская правда.

"Пресс-служба опровергает факт проведения такой встречи, а, соответственно, и проведение переговоров с руководством турецких авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что единственной встречей, которую провел министр инфраструктуры с официальными представителями турецкой авиакомпании в указанный период, была встреча с руководством Atlas Global в рамках награждения украинского пилота Александра Акопова.

Ранее издание EUreporter сообщило, что министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян прерывал отпуск на турецком побережье для переговоров с делегацией турецких чиновников транспортной отрасли, которые прибыли из Стамбула.

По данным издания, на заседании, которое проходило за закрытыми дверями, якобы присутствовали представители аэропорта "Ататюрк", генеральный директор компании Atlas Global, а также заместитель председателя и генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines.

Темы: авиа
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