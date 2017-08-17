Микроавтобус врезался в толпу людей в центре Барселоны

Микроавтобус наехал на десятки пешеходов на известнейшем бульваре Барселоны Ла Рамбла.

Об этом сообщает издание El Mundo.

Наезд белого микроавтобуса на людей произошел в начале бульвара в районе фонтана Каналетес.

По словам очевидцев, по меньшей мере пять человек получили ранения.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция.

После нападения водитель микроавтобуса оставил транспортное средство и скрылся. Сейчас полиция пытается поймать нападающего.

По состоянию на 19:40 сообщается о двух погибших в результате нападения.

Европейская правда, Украинская правда