Микроавтобус врезался в толпу людей в центре Барселоны

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Четверг, 17 августа 2017, 18:54

Микроавтобус наехал на десятки пешеходов на известнейшем бульваре Барселоны Ла Рамбла.

Об этом сообщает издание El Mundo.

Наезд белого микроавтобуса на людей произошел в начале бульвара в районе фонтана Каналетес.

По словам очевидцев, по меньшей мере пять человек получили ранения.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция.

После нападения водитель микроавтобуса оставил транспортное средство и скрылся. Сейчас полиция пытается поймать нападающего.

По состоянию на 19:40 сообщается о двух погибших в результате нападения.

Европейская правда, Украинская правда

Темы: Испания чрезвычайное происшествие
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