Микроавтобус врезался в толпу людей в центре Барселоны
Микроавтобус наехал на десятки пешеходов на известнейшем бульваре Барселоны Ла Рамбла.
Об этом сообщает издание El Mundo.
Наезд белого микроавтобуса на людей произошел в начале бульвара в районе фонтана Каналетес.
По словам очевидцев, по меньшей мере пять человек получили ранения.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция.
После нападения водитель микроавтобуса оставил транспортное средство и скрылся. Сейчас полиция пытается поймать нападающего.
По состоянию на 19:40 сообщается о двух погибших в результате нападения.
Европейская правда, Украинская правда
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