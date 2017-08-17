В четверг боевики были наиболее активны в районе Авдеевской промзоны

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Четверг, 17 августа 2017, 20:52

Наибольшая активность пророссийских боевиков в четверг, как и предыдущие несколько дней, была зафиксирована в районе Авдеевской промзоны.

Как сообщает пресс-центр АТО, в указанном районе незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по украинским опорным пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, под огнем боевиков оказались позиции ВСУ неподалеку Зайцево.

На Мариупольском направлении, на подступах к Старогнатовке, НВФ применяли танк и выпустили 14 мин калибра 120 и 82 миллиметра по украинским защитникам.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Новоалександровки и Новотошковского.

"Также стоит добавить, что по нашей оперативной информации за последние недели враг несет значительные потери в живой силе. Однако главари бандитов постоянно скрывают факты гибели кадровых российских военных. Для этого всему персоналу медицинских учреждений доведен приказ - принимать раненых и погибших россиян только в гражданской одежде и регистрировать их как местное население", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО Авдеевка
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