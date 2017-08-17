Порошенко назначил нового представителя в Крыму после акций протеста

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее указом с указанной должности была уволена Наталья Попович.

Президент отметил, что после встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым поручил внимательно проанализировать деятельность представительства президента в Крыму.

"К сожалению, факты которые передавали мне общественные активисты, представители Меджлиса, в значительной мере были подтверждены. Это дало основания принять решение о необходимых кадровых действиях", - сказал Порошенко.

Президент считает, что в структуре представительства должна быть отдельная должность с правозащитным статусом, чтобы вопрос защиты прав крымскотатарского народа оставался первым приоритетом.

"Поручил подготовить изменения в указ о деятельности представительства президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя", - отметил Порошенко.

Он подписал распоряжение о назначении Изета Гданова на должность первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Также, по словам президента, должны быть качественно подготовлены изменения в Конституцию, которые способствовали бы деоккупации полуострова.

"Мы активизируем работу рабочей группы и в ближайшее время хотел бы, чтобы проект изменений в Конституцию с этих позиций как можно скорее презентовали в Верховной Раде", - отметил он.

Важной задачей президент также назвал защиту прав людей, пострадавших в результате незаконной аннексии Крыма.

"Здесь я полагаюсь на ваш опыт. Надеюсь, что вы с первых дней будете вовлечены в активную и ответственную работу", - обратился глава государства к Изету Гданову.

Кроме того, особый акцент президент сделал на юридической защите государственных интересов в оккупированном Крыму. Речь идет о конфискованной собственности, юридической защите в международных судах, координации деятельности украинских субъектов хозяйствования, частных лиц, утративших свою собственность.

"Затягивать с этим не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы", - резюмировал глава государства.

Напомним, расходы на представительство президента Украины в Крыму, которое базируется в Херсоне, до конца 2017 года года могут составить 5 543 100 гривен.

Пикетчики обвиняли это представительство в бездействии.

Украинская правда