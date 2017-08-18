Теракт в Барселоне: Один из подозреваемых сообщил о краже документов

Дрисс Укабир, которого ранее в испанской полиции назвали одним из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне, пришел в полицию муниципалитета Риполь и сообщил, что его документы были украдены.

Об этом сообщил телеканал TVE, передает "Интерфакс-Украина".



По его словам, документы украл его младший брат.



Полиция в настоящее время изучает показания Укабира.



По данным TVE, мужчина обратился в полицию после того, как увидел свое фото в новостях.



Ранее в четверг стражи порядка опубликовали фото мужчины, предположительно, арендовавшего фургон, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Жертвами теракта стали, по последним данным, 13 человек, более 100 пострадали.

Водитель фургона скрылся с места преступления.