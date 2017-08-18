Теракт в Барселоне: Один из подозреваемых сообщил о краже документов

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Пятница, 18 августа 2017, 01:56

Дрисс Укабир, которого ранее в испанской полиции назвали одним из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне, пришел в полицию муниципалитета Риполь и сообщил, что его документы были украдены.

Об этом сообщил телеканал TVE, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, документы украл его младший брат.

Полиция в настоящее время изучает показания Укабира.

По данным TVE, мужчина обратился в полицию после того, как увидел свое фото в новостях.

Ранее в четверг стражи порядка опубликовали фото мужчины, предположительно, арендовавшего фургон, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Жертвами теракта стали, по последним данным, 13 человек, более 100 пострадали.

Водитель фургона скрылся с места преступления.

Темы: теракт Испания
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