Из Украины во второй раз выдворили криминального авторитета "Гию"

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Пятница, 18 августа 2017, 02:28

В Киевской области полицейские обнаружили и повторно выдворили из Украины криминального авторитета "Гию".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Преступная деятельность неоднократно судимого гражданина Грузии Чантурия Георгия Джемаловича и пребывания его на территории Украины представляет угрозу общественной безопасности жителей нашей страны. Сотрудники Управления уголовного розыска областной полиции провели комплекс оперативных мероприятий, повторно обнаружили нелегала на Киевщине с поддельными документами и депортировали", - говорится в сообщении.

В конце марта этого года в Киевской области "Гию" уже задерживала полиция. Он был выдворен из страны, ему запретили въезд в Украину на 5 лет. На родине злоумышленник подделал паспорт, и 6 июля повторно противозаконно вернулся в Украину.

"В общем, на протяжении 20 лет мужчина незаконно находился и осуществлял свою преступную деятельность на территории нашей страны. За это время он 4 раза отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и других преступлений", - отметили в полиции.

Установлено, что в последнее время "Гия" пытался наладить поставки наркотиков и спиртных напитков на территорию одной из областных исправительных колоний.

Темы: полиция
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