Канада забирает своих военных с Польши

Канада сворачивает свое военное присутствие в Польше, которое длилось с момента аннексии Россией Крыма.

Об этом сообщили в министерстве обороны Канады, передает "Укринформ".

Речь идет о 200 канадских военнослужащих, которые с мая 2014 года находились в Польше и регулярно принимали участие в различных учениях по всей Европе. Часть военной техники и снаряжения из Польши будет переправлены в Латвию, где дислоцируется возглавляемый Канадой многонациональный батальон.

"Канада является надежным сторонником НАТО и решительно настроена сделать свой взнос как член Альянса. В течение последних трех лет Сухопутная тактическая группа в Польше демонстрировала приверженность Канады безопасности и стабильности в Центральной и Восточной Европе и эта преданность продолжается в других операциях", - сказал генерал-лейтенант Стивен Боус, руководитель Объединенного оперативного центра ВС Канады.

Напомним, во время саммита НАТО в 2016 году Канада согласилась прислать свои войска вместе с техникой в ​​Латвию и возглавить многонациональный батальон, который будет находиться в Прибалтике с целью сдерживания возможной российской агрессии. По батальону выделили также США, Германия и Великобритания, которые развернули свои войска в других приграничных с Россией государствах-членах Альянса.