Интерпол опровергает международный розыск картин из крымского музея

123 просмотра
Пятница, 18 августа 2017, 09:24

Картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 передали в Симферопольский художественный музей, не находятся в международном розыске Интерпола.

Об этом рассказал начальник департамента Интерпола и Европола НПУ Василий Неволя изданию "Крым.Реалии".

"ГПУ только направила нам через соответствующее подразделение Национальной полиции запрос об объявлении в розыск. А вопрос о его объявлении сейчас решается на уровне Киева. Мы не решаем, что делать. Мы смотрим, насколько это обращение к нам соответствует стандартам и условиям для того, чтобы какой-нибудь объект искусства объявлялся в розыск", – рассказал Неволя.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда его ведомство определится: объявлять ли картины из Симферопольского музея в розыск или нет.

Как известно, 17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 незаконно переданные в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск.

Позже в Минкульте Крыма заявили, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.

18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы российских художников XVIII-XIX вв.

Выставка планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики требовали вернуть экспонаты.

По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.

Темы: Интерпол Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россиянина с фальшивым украинским паспортом задержали в Испании 4 июля 2017, 09:46
Украина подтвердила задержание боевика ОРДО в оккупированном Крыму 26 июня 2017, 12:53
В Киеве задержали подозреваемого в терроризме, которого искал Интерпол 4 июня 2017, 00:43
powered by lun.ua
Главные новости
В 2016 году WikiLeaks скрыл компромат на Кремль относительно Украины – СМИ
Украинцев нет в списках раненых в Барселоне
Хроника 18 августа. Украинские войска вошли в Иловайск, а Юра Енакиевский обогнал Ахметова
Сутки в АТО: 27 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены
Все новости
транспорт

Тайна метро: 20 интересных фактов о столичной подземке

рейтинг

Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist