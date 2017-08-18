СБУ задержала партию сигарет с оккупированных территорий на 1,5 млн

379 просмотров
Пятница, 18 августа 2017, 10:30

В Донецкой области Служба безопасности задержала партию контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий на 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В автомобиле правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок.

 
сбу

По предварительным данным, ориентировочная стоимость изъятого товара составляет примерно полтора миллиона гривен, которые должны пойти на финансирование деятельности бандформирований "ДНР", отмечают в СБУ.

 
сбу

Следственные действия продолжаются.

Темы: СБУ контрабанда Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Грицак ничего не знает о вывозе украинских учеников в РФ 17 августа 2017, 18:36
СБУ заявляет, что ФСБ РФ планирует теракты и убийства в Украине 17 августа 2017, 17:42
СБУ раскрыла масштабную схему подделки ID-карточек 17 августа 2017, 13:57
powered by lun.ua
Главные новости
В 2016 году WikiLeaks скрыл компромат на Кремль относительно Украины – СМИ
Украинцев нет в списках раненых в Барселоне
Хроника 18 августа. Украинские войска вошли в Иловайск, а Юра Енакиевский обогнал Ахметова
Сутки в АТО: 27 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены
Все новости
фото

19 животных, которых хотели продать на черном рынке. Такими вы их не видели

лето

Фестиваль без субкультур: как проходил Woodstock Ukraine