СБУ задержала партию сигарет с оккупированных территорий на 1,5 млн

В Донецкой области Служба безопасности задержала партию контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий на 1,5 миллиона гривен.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.



Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В автомобиле правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок.



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По предварительным данным, ориентировочная стоимость изъятого товара составляет примерно полтора миллиона гривен, которые должны пойти на финансирование деятельности бандформирований "ДНР", отмечают в СБУ.

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Следственные действия продолжаются.