СБУ задержала партию сигарет с оккупированных территорий на 1,5 млн
В Донецкой области Служба безопасности задержала партию контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий на 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.
Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В автомобиле правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок.
По предварительным данным, ориентировочная стоимость изъятого товара составляет примерно полтора миллиона гривен, которые должны пойти на финансирование деятельности бандформирований "ДНР", отмечают в СБУ.
Следственные действия продолжаются.
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