Климкин обиделся на The Economist из-за низкого рейтинга Киева

Киев несправедливо оказался на 131 месте в рейтинге городов издания The Economist.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Иногда рейтинги далеки от реальности. Киев люблю и считаю, что город оказался на 131 месте списка the Economist несправедливо", - написал министр.

Он назвал Киев - новым Берлином, прекрасно диким и свободным.

Как известно, Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist. За последние 5 лет Киев показал стремительно снижение позиций. Издание написало, что такой низкий рейтинг Киева обусловлен войной на Донбассе, беспорядками и экономической нестабильностью.

Украинская правда