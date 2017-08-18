Климкин обиделся на The Economist из-за низкого рейтинга Киева

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Пятница, 18 августа 2017, 11:28

Киев несправедливо оказался на 131 месте в рейтинге городов издания The Economist.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Иногда рейтинги далеки от реальности. Киев люблю и считаю, что город оказался на 131 месте списка the Economist несправедливо", - написал министр.

Он назвал Киев - новым Берлином, прекрасно диким и свободным.

Как известно, Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist. За последние 5 лет Киев показал стремительно снижение позиций. Издание написало, что такой низкий рейтинг Киева обусловлен войной на Донбассе, беспорядками и экономической нестабильностью.

Украинская правда

Темы: МИД Киев
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Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist

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