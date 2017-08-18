Сытник не исключает, что Углаву постигнет судьба Саакашвили

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник допускает прекращения украинского гражданства своего первого заместителя Гизо Углава.



Об этом он сказал в интервью газете "День".



"Мне не хочется комментировать вопросы гражданства, потому что это не наша сфера компетентности. Это вопрос к Администрации президента – почему они за ночь предоставляют, а потом за ночь лишают гражданства", – отметил Сытник.

"По Гизо Углаве также зарегистрированы уголовные производства, и мы знаем, что проводятся проверки, в том числе и по его гражданству. Я не исключаю, что может произойти то же, что и с Саакашвили", – сказал он.

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"Я считаю, что нужно оценивать людей не по происхождению и гражданству, а по тому, что они сделали для Украины. Сопротивление, с которым столкнулся Гизо Углава, как раз и является оценкой его работы", – считает глава НАБУ.

Сытник отметил, что работа Углавы эффективна:

"Если говорить об эффективности работы иностранцев, в частности моего первого заместителя, то он, действительно, имеет большой опыт борьбы с коррупцией. В свое время Гизо Углава был заместителем генпрокурора Грузии, которая тогда показала большой прогресс в этом вопросе. В Украине на соответствующую должность он получил назначение в соответствии с нашим законодательством и, как показало время, демонстрирует хороший результат".

Однако, по мнению главы НАБУ, правительство не очень хочет навести порядок с государственными предприятиями.

"Мы постоянно пишем письма в адрес Кабмина с просьбой отреагировать на информацию о коррупционных схемах, даем рекомендации в соответствии с действующим законодательством и в пределах нашей компетенции, но адресованные нами письма остаются без должной реакции", – сетует Сытник.

Глава НАБУ также назвал смешными заявления определенных политических деятелей, что на самом деле действиями бюро руководит Углава, а не он.

"Иногда мне смешно комментировать заявляют наши политики, поскольку они совершенно не разбираются в структуре и работе бюро. Например, тот же Поляков писал о том, что дело против него – это месть Сытника, хотя я лично с ним вообще не знаком. Люди почему-то забывают, что и Сытник, и Углава не имеют процессуальных полномочий. Без антикоррупционного прокурора мы не сможем арестовать ни Розенблата, ни Полякова, ни Мартыненко, никого", – подчеркнул он.