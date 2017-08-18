Стало известно имя бойца, погибшего под Авдеевкой
Бойцы 72 Гвардейской ОМБР (отдельная механизированная бригада) рассказали об обстоятельствах гибели своего товарища.
Ранее штаб АТО сообщил о погибшем бойце в результате обстрелов в районе Авдеевской промзоны.
Теперь стало известно, что речь идет о бойце 72 Гвардейской ОМБР Сергее Ручке. Об этом сообщается на странице 72 Гвардейской ОМБР в facebook.
"Минометный обстрел начался, как всегда, внезапно. Сергей был на дежурстве, и именно в этот момент прилетела мина", - рассказали его друзья.
Ребята бросились оказывать первую помощь раненому, как они думали, товарищу.
"Ребята сделали все правильно, как их учили: наложили жгуты на раненные конечности, закрыли чистым раны на теле, положили Сергея на носилки и бегом, короткой тропой, понесли его окопами к нашей бронированной "медичкк", уже летевшей навстречу", - рассказали они.
Однако, как установили медики, боец погиб еще в окопе.
"Смерть была мгновенная и безболезненная; но мы не знали того, и спасали его, как живого, до последнего надеясь, что вот сейчас он придет в себя, порой нам даже казалось, что мы чувствуем у него слабый пульс", - рассказывает медработник батальона.
Сергей Ручка пришел на фронт из города Богуслав, Киевская область. Дома у него остались жена и 13-летняя дочь.
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