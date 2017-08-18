В штабе рассказали о горячих точках зоны АТО

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министретсва обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Другой – в результате обстрела вблизи Троицкого на Луганском направлении", – сказал полковник.

На луганском направлении основные боевые действия 16 августа традиционно велись в Попаснянском районе и на Бахмутский трассе.

В Попаснянском районе горячими точками остаются Новоалександровка и Троицкое, где в течение суток боевики открывали огонь из легкого вооружения в направлении сил АТО.

На бахмутской трассе противник нарушил режим тишины в Новотошковском и Крымском. Причем именно на последний пришлась львиная доля обстрелов со стороны бандформирований (а именно - 4). Здесь же около 16 часов боевики провели минометный обстрел наших укреплений.

По словам Мотузяника, на донецком направлении в четверг было несколько спокойнее чем сутками ранее. Боевики не применяли бронетехнику, ограничиваясь гранатометами и пулеметами, а тяжелое вооружение – минометы – применяли только в Авдеевке. Большая часть вражеских обстрелов пришлась именно на последнюю, где оккупанты вели обстрелы и вооруженные провокации независимо от времени суток.

Активными боевики остаются на горловском периметре. Так, в течение двух минувших дней оккупанты активно обстреливали Зайцево из легкого вооружения.

Пострадали как жилые дома, так и хозяйственные постройки. Разрушения очень серьезные, некоторые дома полностью уничтожены, отмечают в штабе.

Также 16 августа противник дважды нарушил перемирие в Новоселовке Второй - оба раза после захода солнца. Причем первый обстрел продолжался около двух часов, в течение которых боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов.

На мариупольском направлении боевики нарушили перемирие трижды, обстреляв Красногоровку, Старогнатовку и Широкино.

Самый мощный обстрел произошел в Старогнатовке после обеда, где враг в течение часа открывал огонь исключительно из тяжелого вооружения, выпустив по укреплениям сил АТО 10 артиллерийских снарядов, 6 - танковых и 4 минометные мины.

Тяжелое вооружение оккупант применил и в Широкино, обстреляв на закате силы АТО из минометов.

В Красногоровке боевики в течение 30 минут вели обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

Украинская правда