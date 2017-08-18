Гройсман обвинил АМКУ в причастности к срыву тендеров

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Пятница, 18 августа 2017, 14:29

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в стране действует коррупционная схема, которая блокирует участие честного бизнеса в тендерах, и Антимонопольный комитет подыгрывает этой схеме.

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства в пятницу, говоря о АМКУ и тендерах.

"Хочу сказать на всю страну. Существуют фирмы, организованные фирмы, в которых нет ничего кроме табуретки и печати. ​​Я думаю, они имеют поддержку в различных органах власти. Они заявляются на все тендеры в Украине и затем через жалобы блокируют тендеры по всему, блокируют честный бизнес, потом требуют от них откаты", – сказал Гройсман.

Он убежден, что за этой схемой стоят чиновники, в частности из АМКУ. Премьер отметил, что обратился по этому поводу в НАБУ, ГПУ, САП, полицию.

"Я докопаюсь, кто за этими схемами стоит", – сказал Гройсман.

Он пояснил, что такие фирмы даже если проигрывают тендер, то обращаются в АМКУ и блокируют результаты конкурса.

"Я думаю, что в Антимонопольном комитете этой схеме подыгрывают. Затем выходят на участников тендеров и предлагают им за откаты или отозвать заявку, или каким-то образом урегулировать", – сказал Гройсман.

Украинская правда

Темы: Гройсман
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