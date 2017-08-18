В "Укроборонпроме" выявили нарушений на сотни миллионов

По результатам проверок на ГК "Укроборонпром" были выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на сотни миллионов гривен.

Об этом говорится в письме Государственной аудиторской службы в адрес Минэкономразвития, текст которого приводит Экономическая правда.

В письме отмечается, что в течение 2014-2016 годов в плановом порядке были проведены государственные финансовые аудиты и ревизии деятельности двенадцати предприятий-участников ГК "Укроборонпром".

По результатам проверок выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на 557,8 млн гривен.

"Прежде всего - из-за манипулирования процессом формирования финансовых результатов для минимизации уплаты налогов и отчислений в бюджет", - отмечается в письме ГАС.

Как отмечается, были выявлены случаи реализации продукции по ценам ниже себестоимости, не выполнялись договорные обязательства, что приводило к образованию долгов и применению штрафов.

Цифры в отчете аудиторской службы могли быть значительно больше, однако некоторые предприятия ГАС не смогла проверить из-за отсутствия отчетности.

"Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ГП "Харьковское государственное авиационное предприятие" за 2013-2016 годы в апреле 2017 года не произведена из-за отсутствия ведения бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности только за третий квартал 2016 года. Об этом уведомлены НАБУ и полиция", - говорится в письме.

Наибольшие нарушения выявлены в компании "Укрспецэкспорт" и на ее дочерних предприятиях: "Промоборонэкспорт", "Укринмаш", "Таско-экспорт", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис".

Служба также установила нарушения, которые привели к потере активов и неэффективным расходам ресурсов на общую сумму более 685 млн гривен.

Как сказано в письме ГАС, дочерние предприятия "Укрспецэкспорта" (входит в состав концерна - ЭП) и сама компания в 2016 году осуществляли расходы, не предусмотренные финансовыми планами, а ГП "Таско-экспорт" вообще потратило более 533 млн гривен при отсутствии финпланов.

Кроме этого, в 2014-2015 годах Госфининспекция дважды проводила ревизии "Укроборонпрома", которые выявили финансовые нарушения и факты неэффективного расходования ресурсов на общую сумму более 500 млн гривен.

Как известно, концерн почти полностью контролируют люди президента Петра Порошенко.

С 2014 года концерном руководит Роман Романов. Физик-педагог по образованию, до своего назначения в "Укроборонпром" Романов был дилером корпорации "Богдан" в Херсонской области, а во время президентских выборов 2014 года возглавлял штаб Порошенко в области.

Большое влияние на концерн имеет давний бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский, который сейчас является первым заместителем Секретаря СНБО. Подробно о влиянии команды президента на государственный концерн ранее писала "Украинская правда".

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Экономическая правда