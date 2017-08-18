У заместителя главы Нацполиции угнали служебное авто
Национальная полиция подтвердила похищение служебного автомобиля заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Угон автомобиля подтвердил глава Нацполиции Сергей Князев.
"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионах, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", - заявил Князев.
В сообщении также отмечается, что внешне угнанный автомобиль выглядел как гражданский.
"Каких-либо средств, устройств или механизмов, которые могли бы указывать на то, что это полицейское транспортное средство, у него не было", - пишет пресс-служба.
Кроме того, в сообщении отмечают, что уголовное производство по факту угона авто расследует полиция Киевской области.
Ранее об угоне автомобиля написал в Facebook журналист Сергей Мальнев.
Он отметил, что авто Lexus GX 2004 года похитили из-под подъезда водителя на ул. Боголюбова, 25 в Киеве.
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