У заместителя главы Нацполиции угнали служебное авто

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Пятница, 18 августа 2017, 15:58

Национальная полиция подтвердила похищение служебного автомобиля заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Угон автомобиля подтвердил глава Нацполиции Сергей Князев.

"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионах, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", - заявил Князев.

 
Сергей Мальнев

В сообщении также отмечается, что внешне угнанный автомобиль выглядел как гражданский.

"Каких-либо средств, устройств или механизмов, которые могли бы указывать на то, что это полицейское транспортное средство, у него не было", - пишет пресс-служба.

Фацевич
Фацевич

Кроме того, в сообщении отмечают, что уголовное производство по факту угона авто расследует полиция Киевской области.

Ранее об угоне автомобиля написал в Facebook журналист Сергей Мальнев.

Он отметил, что авто Lexus GX 2004 года похитили из-под подъезда водителя на ул. Боголюбова, 25 в Киеве.

Темы: полиция
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