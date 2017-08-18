На параде ко Дню независимости украинцев ждет сюрприз

2758 просмотров
Пятница, 18 августа 2017, 16:30

Министерство обороны приготовило сюрприз зрителям военного парада, который пройдет 24 августа в Киеве на День независимости.

Об этом сообщил в Facebook помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Главный сюрприз все еще в секрете", - написал он.

При этом Бирюков рассказал другие подробности мероприятия. По его словам, в следующий вторник, 22 августа, пройдет генеральная репетиция парада. В ней впервые примут участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО.

"Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий", - рассказывает он.

Кроме того, отметил помощник министра, на парад выйдут министры обороны 9 стран, заместитель министра обороны еще одной страны и множество официальных гостей и делегаций.

 
Одна из репетиций парада
Фото со страницы facebook бирюкова
 

Как сообщалось, в военном параде по случаю Дня независимости в Киеве, помимо украинских солдат, впервые в истории Украины примут участие военнослужащие еще 10 стран.

Украинская правда

Темы: Киев День Независимости армия чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин обиделся на The Economist из-за низкого рейтинга Киева 18 августа 2017, 11:28
Киев: На Южном мосту сгорело авто 17 августа 2017, 14:57
Не прыгнул: киевский "самоубийца" залез обратно в окно 17 августа 2017, 14:57
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ выясняет ситуацию с украинскими школьниками в РФ
СБУ предупреждает о возможной новой масштабной кибератаке и дает советы
У заместителя главы Нацполиции угнали служебное авто
ГПУ опровергла подготовку представлений на 40 нардепов
Все новости
культура

Культурные центры Праги, о которых вы возможно не знали

Отдых в городе

Каяки, серфинг и вейкбординг: где в Киеве заняться спортом на воде