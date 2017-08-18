У Гройсмана появился новый "голос" – экс-глава известного телеканала

352 просмотра
Пятница, 18 августа 2017, 17:00

Кабинет министров назначил пресс-секретарем премьер-министра Владимира Гройсмана бывшего гендиректора телеканала НТН Александра Мельничука.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на заявление самого Мельничука.

Как известно, Мельничук родился 3 июля 1970 года, в 1992 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. С 1992 года - ведущий программ на Ривненском областном радио, а с 1994 года на Ривненском телевидении.

С 1996 года - старший офицер по связям с прессой в 13-м армейском корпусе Вооруженных сил. С 1997 года - редактор на "Радио Трек" (Ривне).

Позже Мельничук работал заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины, гендиректором НТН, редактором и ведущим телеканала "Интер".

С декабря 2016 по май 2017 года - заместитель генерального директора Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

 
Александр Мельничук
фото detector.media

Как сообщалось, 17 июля прежний пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук заявил о своей отставке. Эту должность он занимал с апреля 2016 года.

Темы: Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман обвинил АМКУ в причастности к срыву тендеров 18 августа 2017, 14:29
Оснований для повышения тарифов на газ нет – Гройсман 17 августа 2017, 13:33
Украина открыла базу данных владельцев компаний 17 августа 2017, 04:12
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ выясняет ситуацию с украинскими школьниками в РФ
СБУ предупреждает о возможной новой масштабной кибератаке и дает советы
У заместителя главы Нацполиции угнали служебное авто
ГПУ опровергла подготовку представлений на 40 нардепов
Все новости
культура

Культурные центры Праги, о которых вы возможно не знали

Отдых в городе

Каяки, серфинг и вейкбординг: где в Киеве заняться спортом на воде