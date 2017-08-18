В Минске непублично встретились советники президентов "нормандской четверки"

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Пятница, 18 августа 2017, 17:02

В Минске встретились политические советники лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия).

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

Встреча состоялась 16 августа. "Политические советники встретились позавчера в Минске", - сказал Пристайко.

Говоря о результатах встречи, первый заместитель министра отметил, что они "известны, но не публичные".

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер могут встретиться в Минске на следующей неделе.

Темы: Минские соглашения
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