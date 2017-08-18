Путин и Медведев приехали в оккупированный Севастополь

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Пятница, 18 августа 2017, 18:15

В пятницу президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, нарушая украинские законы, приехали в оккупированный Россией Севастополь.

Об этом сообщила пресс-служба Путина.

С ними также прибыли полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и министр образования Ольга Васильева. Встречал их подконтрольный Кремлю "исполняющий обязанности губернатора" Севастополя Дмитрий Овсянников.

Пресс-служба отмечает, что Путин посетил севастопольскую общеобразовательную школу, строительство которой начали еще до аннексии полуострова - 5 лет назад.

В то же время российский "Интерфакс" сообщает, что Путин также планирует ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" и провести встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Кроме того, российский президент намерен вместе с байкерами прокремлевского клуба "Ночные волки" возложить цветы на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея".

Также в пятницу вечером Путин посетит ежегодный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе".

Как сообщалось, совсем недавно глава российского правительства Дмитрий Медведев уже навещал Крым. 4 августа он посетил Феодосию.

Темы: Путин Медведев Крым Севастополь
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