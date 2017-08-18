День в АТО: Один военный получил ранения

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Пятница, 18 августа 2017, 18:54

В пятницу наиболее горячо было на Донецком направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, 4 раза боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали укрепления Вооруженных сил Украины в Авдеевский промзоне.

Кроме того, под огнем боевиков дважды оказывались силы АТО недалеко от поселка Зайцево и трижды - на шахте Бутовка.

"На Луганском направлении, ночью, бандиты в течение часа выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра по нашему наблюдательному пункту неподалеку Крымского. В ответ украинские бойцы накрыли противника плотным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате этого противостояния один наш боец получил ранения", - сказано в сообщении.

В то же время на Мариупольском направлении боевики применяли минометы на подступах к Марьинке.

А около полуночи бандформирования неприцельнім огнем били со 122-миллиметровой артиллерии южнее Богдановки.

"По нашей оперативной информации на временно оккупированных территориях Донбасса среди местных все меньше желающих воевать против украинских войск. Чтобы привлекать дончан в оккупационное войско, от российских кураторов в так называемые местные администрации поступил приказ о постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет. В частности, с 28 августа по 25 декабря руководители "администраций" должны разработать план и определить органы так называемого местного самоуправления, которые за это отвечают", - сообщили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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