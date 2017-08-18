Глава Пентагона приедет в Киев для встреч с Порошенко и Полтораком

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Пятница, 18 августа 2017, 19:54

Министр обороны США Джеймс Мэттис 24 августа посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства в пятницу.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Согласно информации сайта американского оборонного ведомства, Мэттис в субботу, 19 августа, начнет свои визиты для подтверждения приверженности США стратегическому партнерству на Ближнем Востоке и в Европе.

В понедельник, 21 августа, в Иордании он встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании Махмудом Фрейхатом.

В среду, 23 августа, Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.

Интерфакс-Украина

Темы: США Минобороны Порошенко
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