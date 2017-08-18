Главные новости дня

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Пятница, 18 августа 2017, 21:44

Подборка самых важных новостей за 18 августа на Украинской правде.

О ДТП во Львовской области. Автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского стал участником ДТП, в котором погибла молодая женщина.

О нападении в Турку. В результате нападения с ножом на прохожих в центре финского города Турку погибли двое людей, еще восемь ранены.

О "Роттердам+". Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционное бюро подвергается давлению из-за расследования по "Роттердам+".

Об "Укроборонпроме". По результатам проверок на ГК "Укроборонпром" были выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на сотни миллионов гривен.

О скандале со школьниками. 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

17 августа в Министерстве образования и науки заявили, что не имеют права запрещать украинским школьникам ездить в страну-агрессор.

Позже, председатель СБУ Василий Грицак поручил сотрудникам службы разобраться с ситуацией по вывозу украинских школьников в РФ.

Об угрозе кибератаки. Служба безопасности Украины предупреждает о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий и просит соблюдать разработанных рекомендаций.

О Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области Михеил Сааккашвили не отказывается от своих намерений вернуться в Украину несмотря на заявления пограничников.

Также, в грузинских СМИ сообщают, что главная прокуратура Грузии направила Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Михеила Саакашвили.

О WikiLeaks. Летом 2016 года, когда WikiLeaks публиковал документы Демократической партии, предположительно взломанные российскими хакерами, основатель сайта Джулиан Ассанж отказался от большого объема данных, связанных с российским правительством.

О Крыме. В пятницу президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, нарушая украинские законы, приехали в оккупированный Россией Севастополь.

Темы: Саакашвили США Львов
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