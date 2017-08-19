США и Южная Корея проведут масштабные военные учения

Командования Южной Кореи и Объединенных сил США 21 августа начнут масштабные 10-дневные военные учения под названием "Ulchi Freedom Guardian" (UFG).

Об этом сообщает министерство обороны США.

Ulchi Freedom Guardian – оборонные учения на основе компьютерной симуляции, разработанные для повышения готовности, защиты региона и сохранения стабильности на Корейском полуострове. К ним будут привлечены 17500 американских военнослужащихТакже в маневрах примут участие военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заверил, что не допустит войны на Корейском полуострове. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился не принимать односторонних действий против Пхеньяна без согласия Сеула.

Напряжение вокруг Корейского полуострова в последние дни начало спадать. В среду Дональд Трамп похвалил лидера КНДР за "мудрое решение" повременить с ударом по Гуаму. Позже главный стратег Белого дома Стив Бэннон отметил, что ситуация с ядерной угрозой Пхеньяна не может быть решена военным путем.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Однако в понедельник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.