Гройсман принял отставку Радецкого

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Суббота, 19 августа 2017, 01:30

Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", - сказно в тексте документа.

Ранее сообщалось, что 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка. Вместо него еще одним членом НАПК стал Александр Серегин.

Темы: НАПК Кабинет министров
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