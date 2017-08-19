Гройсман принял отставку Радецкого
Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Руслана Радецкого об отставке с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
"Прекратить досрочно полномочия члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Руслана Станиславовича в связи с подачей заявления об отставке", - сказно в тексте документа.
Ранее сообщалось, что 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка. Вместо него еще одним членом НАПК стал Александр Серегин.
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