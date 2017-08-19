В Днепре горели склады макулатуры и пластика

В Днепре, в районе поселка Мирного, вспыхнули склады макулатуры и пластика.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, пишет Радио Свобода.

По данным сотрудников пресс-службы, площадь возгорания оценивается в 2000 квадратных метров. На месте происшествия работает 6 единиц техники, два раза на объект сбрасывали воду с помощью самолета Ан-32.

"Пожар пока не ликвидирован, локализация пламени состоялась в 18.23. Причина возгорания устанавливается", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве не подтвердили информацию, распространенную местными СМИ, о том, что пожар перекинулся на соседние жилые дома и осуществляется эвакуация людей.

По сообщениям, меньший пожар уже возникал на том же предприятии для переработки сырья в четверг, но тогда ее ликвидировали за несколько часов.