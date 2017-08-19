США одобрили продажу Румынии РСЗО на 1 млрд 250 тысяч долларов

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Суббота, 19 августа 2017, 03:43

Государственный департамент США одобрил продажу Румынии американских реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного с ними оборудования на сумму в 1 млрд 250 тысяч долларов.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как говорится в сообщении Агентства сотрудничества США в области обороны и безопасности, целью является "поддержать внешнеполитические цели и цели национальной безопасности США путем помощи в улучшении безопасности союзника в НАТО".

По сообщению, информацию о предлагаемой продаже Пентагон направил в Конгресс в четверг.

Как правило, такие предложения о предоставлении вооружений союзникам в НАТО рассматриваются в Конгрессе США в течение 15 дней.

Госдепартамент одобрил продажу Румынии  54 пусковых установок легких реактивных систем залпового огня HIMARS, такого же количества машин для перезарядки и еще стольких же тактических грузовиков для транспортировки ракет, более 200 ракет разных типов, а также другой техники и оборудования для этих систем.

Также в помощь на упомянутую сумму входит обучение работе с этими установками, предоставление групп поддержки американских специалистов и др.

Предоставление этих вооружений Румынии "усилит ее обороноспособность и поможет предотвращать региональные угрозы", заявили в Агентстве сотрудничества США в области обороны и безопасности.

Темы: США Румыния НАТО оружие
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