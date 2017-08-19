Сутки в АТО: 25 обстрелов, 3 бойца ВСУ ранены

Российско-оккупационные группировки продолжили нарушать перемирие в зоне АТО, используя, в основном, гранатометы и стрелковое оружие. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины.

Основным эпицентром противостояния продолжает оставаться Авдеевская промзона. Здесь после 18:00 боевики трижды обстреливали позиции ВСУ из минометов различных калибров, танка и гранатометов. Украинские бойцы подавляли активность противника огнем в ответ. В ходе одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении боевики из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час били по укреплениям сил АТО на подступах к Чермалыку. Кроме того, в конце суток, под вражеским огнем оказались украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкиного. В результате обстрела опорного пункта в районе Водяного, еще один Украинский защитник получил ранения.

На Луганском направлении, вечером, было относительно спокойно. Однако и здесь, изредка, бандиты использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

Как сообщалось, 18 августа в результате боевых действий неподалеку Крымского получил ранения один украинский военнослужащий.