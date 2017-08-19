Банковая подтвердила первый за 10 лет визит главы Пентагона в Украину

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Суббота, 19 августа 2017, 12:20

24 августа президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Меттисом.

Информацию, которую ранее распространило американское обороне ведомство, подтвердили в администрации президента Украины.

Меттис посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины. Визит министра обороны США в Украину станет первым за последние десять лет, отмечают в Администрации Порошенко.

Визит Мэттиса состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутых во время визита Порошенко в США в июне этого года.

Ранее в Пентагоне заявили, что Меттис проведет встречи с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полторак.

"Министр заверит украинских партнеров в том, что США твердо привержены цели восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - отмечается в сообщении американского Минобороны.

Европейская правда

Темы: США Администрация президента
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