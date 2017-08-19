С начала года Германия выдала украинцам две тысячи "голубых карт"

Германия выдает вид на жительство все большему количеству высококвалифицированных иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз.

Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает экономический еженедельник WirtschaftsWoche со ссылкой на данные Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), пишет Deutsche Welle.

Вид на проживание и работу для высококвалифицированных иностранцев из так называемых "третьих стран" называется "голубая карта" (Blue Card). Ее ввели в 2012 году на уровне ЕС. С тех пор такие документы в Германии получили более 62 000 иностранцев.

"Голубые карточки" выдают специалистам, которые имеют трудовой контракт с компаниями на территории ЕС.

По состоянию на середину 2017 года больше всего "голубых карт" получили индийцы (8212), китайцы (3217), русские (2901), украинцы (1942) и граждане США (1560). Германия выдает около 85 процентов всех Blue Cards в ЕС.

Среди предпосылок для получения "голубой карты" в Германии - законченное высшее образование и заработная плата на уровне не менее 50 800 евро в год с учетом налогов.

Для специалистов естественных специальностей, инженеров, врачей и ИТ-специалистов для получения этой вида на жительство хватит 39 624 евро годового заработка.

Европейская правда