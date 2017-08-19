Кандидат ультраправых в канцлеры ФРГ: Крым следует признать частью России

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Суббота, 19 августа 2017, 13:17

Крым никогда не вернется в состав Украины, его следует признать частью России.

Об этом заявил заместитель председателя немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд в интерью изданию медиагруппы Funke, сообщает Die Welt.

"Крым никогда не вернется в Украину. Санкции ничего не принесут", - сказал Гауланд, который является кандидатом в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии".

"Россия является государством в Европе и мы должны интегрировать ее в европейский порядок. Нужно остановить ее противопоставления НАТО", - заявил Гауланд.

"Альтернатива для Германии" последовательно выступает за отмену санкций, введенных против Москвы за аннексию украинского полуострова. Недавно в другом интервью Гауланд выразил уверенность, что Россия никогда не вернет Украине Крым.

Ранее глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой.

Впоследствии правительство Германии подтвердило свою позицию о том, что аннексия украинского Крыма является нарушением международного права.

Европейская правда

Темы: Германия
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