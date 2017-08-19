"Укртелеком" заплатит государству более миллиона из-за помещения школы

По иску Киевской местной прокуратуры №2 с ПАО "Укртелеком" в государственный бюджет взыскано более 1 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в 2013 году ПАО "Укртелеком" получил в аренду сроком на 2 года помещения общеобразовательной школы на ул. Княжий Затон общей площадью около 70 кв. м.

Однако после завершения срока аренды общество не вернуло помещения, а продолжило их использовать для служебных нужд.

Учитывая указанные нарушения, местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева о взыскании с общества неустойки за просрочку возврата объекта аренды, а также платы за фактическое пользование им.

Кроме того, на выполнении находится решение суда об освобождении помещений школы из незаконного пользования.