Муженко заявил, что его пытались "сломать" в Facebook

Начальник Генштаба - командующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что его профиль в соцсети Facebook пытались "взломать".

Об этом Муженко сообщил 19 августа.

"Поздравляю всех с Яблочным Спасом! Желаю мира и достатка. Пользуясь случаем, сообщаю о попытках неизвестных сломать мой профиль в ФБ", - отметил он и призвал "заклятых друзей" прекратить "это дело".

Украинская правда