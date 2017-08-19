Аналитики Barclays: украинские мигранты поддерживают рост экономики Польши
Приток рабочей силы из Украины положительно влияет на экономику Польши, поскольку способствует более эффективному освоению инвестиций.
Об этом свидетельствует аналитический обзор инвестиционного банка Barclays, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
"Тогда как в Польше наблюдается демографическое старение населения, существенный приток мигрантов из Украины обеспечил необходимый запас рабочей силы на рынке, что помогает Польше более эффективно осваивать дотации ЕС", - говорится в документе.
При этом, как отмечают аналитики, Венгрия вместе с Польшей также получает финансирование из ЕС, однако его освоение, отраженное в объемах инвестиций в экономику, ограниченное нехваткой рабочей силы.
Согласно аналитическим обзором, во втором квартале 2017 рост экономики Польши составил 3,9%, тогда как Венгрии - 3,2%.
Для сравнения: рост ВВП Украины в апреле-июне 2017 против аналогичного периода 2016 составил 2,4%.
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