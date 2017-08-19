Аналитики Barclays: украинские мигранты поддерживают рост экономики Польши

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Суббота, 19 августа 2017, 15:35

Приток рабочей силы из Украины положительно влияет на экономику Польши, поскольку способствует более эффективному освоению инвестиций.

Об этом свидетельствует аналитический обзор инвестиционного банка Barclays, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Тогда как в Польше наблюдается демографическое старение населения, существенный приток мигрантов из Украины обеспечил необходимый запас рабочей силы на рынке, что помогает Польше более эффективно осваивать дотации ЕС", - говорится в документе.

При этом, как отмечают аналитики, Венгрия вместе с Польшей также получает финансирование из ЕС, однако его освоение, отраженное в объемах инвестиций в экономику, ограниченное нехваткой рабочей силы.

Согласно аналитическим обзором, во втором квартале 2017 рост экономики Польши составил 3,9%, тогда как Венгрии - 3,2%.

Для сравнения: рост ВВП Украины в апреле-июне 2017 против аналогичного периода 2016 составил 2,4%.

Европейская правда

Темы: Польша
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