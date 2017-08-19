В Киеве на неделю ограничат движение на мосту Патона

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Суббота, 19 августа 2017, 16:39

В период с 21 по 29 августа в Киеве на мосту им. Патона будет частично ограничено движение.

Об этом 19 августа сообщили в КГГА со ссылкой на данные "Киевавтодора".

"Ориентировочно с 8:00 21 августа до 29 августа движение транспорта по мосту им. Е. О. Патона частично ограничат в связи с устройством тонкослойного защитного покрытия", - говорится в сообщении.

Как известно, с 20 по 24 августа движение транспорта на части улиц Киева также будет ограничено, 19 августа действуют ограничения движения на путепроводе на Одесской площади и ул. Владимирской, а также временные ограничения движения транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.

Украинская правда

Темы: Киев
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