В РФ неизвестный с ножом напал на прохожих, ранены 7 человек

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Суббота, 19 августа 2017, 17:54

В Сургуте неизвестный с ножом совершил серию нападений на прохожих, ранения получили 7 человек.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, при задержании мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. 

"При задержании гражданин оказал сопротивление полицейским. Сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух. После чего ликвидировали его", - отмечается в сообщении.

Установлено, что мужчина успел нанести ранения различной степени тяжести семи гражданам, все они госпитализированы.  Четверо находятся в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести. Двум оказана помощь, они отпущены домой. 

"Проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством", - сообщили в УМВД.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство". 

Следователями установлена личность нападавшего: по предварительным данным, это местный житель, 1994 года рождения, пишет ИФ. 

Темы: Росcия
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