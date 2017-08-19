АТО: На луганском направлении ранен военный

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Суббота, 19 августа 2017, 19:01

В зоне проведения АТО 19 августа боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, один военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в субботу.

"Наиболее "горячо" было на Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны бандиты фактически всю ночь били по позициям сил АТО из танка, минометов различных калибров и гранатометов. В субботу под вражеским огнем оказались силы АТО на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении боевики сконцентрировали активность вблизи Крымского.

"Здесь преступники дважды открывали огонь по бойцам ВСУ, один украинский военный получил ранения", - отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра вблизи Павлополя и Старогнатовки. 

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс
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