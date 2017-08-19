Киевлян предупредили о возможных неточностях в платежках за июль
В некоторых платежных сообщениях за июль начисления за услуги водоснабжения и водоотведения могут не соответствовать фактическим объемам потребления.
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на ОАО "АК "Киевводоканал".
"Это может быть вызвано системным сбоем в некоторых банковских учреждениях при внесении данных показаний счетчиков. В случае несоответствия необходимо обратиться в любой из 9 районных центров УК "Центр коммунального сервиса", которые принимают потребителей, независимо от места проживания", - говорится в сообщении.
"Для корректировки данных необходимо иметь платежки за период с того момента, когда, по вашему мнению, произошел сбой начислений, подтверждение об оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения, актуальные показания счетчика", - уточнили в "Киевводоканале".
Получить консультацию относительно начислений можно в центрах обслуживания "Киевводоканала".
Украинская правда
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