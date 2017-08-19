Украинцев предупредили о грозах, граде и пожарной опасности

20 августа в Волынской, Львовской и Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

Об этом 19 августа сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, 19-21 августа в Украине, кроме Закарпатской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

"ГосЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", - отметили в госслужбе.