Украинцев предупредили о грозах, граде и пожарной опасности

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Суббота, 19 августа 2017, 20:06

20 августа в Волынской, Львовской и Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

Об этом 19 августа сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, 19-21 августа в Украине, кроме Закарпатской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

"ГосЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", - отметили в госслужбе.

 
 

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