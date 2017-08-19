В Крыму оккупанты выпустили из СИЗО 76-летнего пикетчика

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Суббота, 19 августа 2017, 22:06

В аннексирована Крыму из СИЗО выпустили 76-летнего Сервера Караметова, который был арестован на 10 суток за одиночный пикет в поддержку крымского политзаключенного Ахтема Чийгоза.

Об этом вечером 19 августа сообщает "Крым. Реалии".

Встречать Караметова приехали крымчане из разных городов и сел полуострова, в том числе один из активистов крымскотатарского национального движения Нариман Джелял, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

Дочь Умерова - Айше - обнародовала на своей странице в Facebook видео встречи Караметов крымскотатарскими активистами.

Как известно, Сервер Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Через несколько дней несколько жителей Крыма пожилого возраста устроили в ответ на арест Караметов одиночные пикеты в Симферополе с такими же плакатами, который был в его руках - "Путин, наши дети не террористы".

За пикет были задержаны 4 человека: Ярикул Давлатов, Александр Дьячков, Сейтумер Сейтумеров, Селим Тейфук.

Темы: Крым аннексия СИЗО
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