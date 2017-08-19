В Берлине помешали акции правых экстремистов в честь соратника Гитлера

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Суббота, 19 августа 2017, 22:38

Около тысячи представителей левых организаций и жителей Берлина помешали проведению акции правых экстремистов, посвященной годовщине смерти одного из ближайших соратников Гитлера - Рудольфа Гесса.

Как сообщает DW, более 500 экстремистов из Германии и других стран Европы планировали пройти к месту в Шпандау, где находилась тюрьма для военных преступников.

Там Гесс отбывал наказание и покончил с собой в 1987 году.

Представители левых групп вышли на антидемонстрацию возле железнодорожного вокзала.

Неонацистам удалось пройти около километра, после чего их шествие заблокировали с лозунгами "Нацисты, идите домой!", "Вы проиграли войну!".

Экстремистам пришлось изменить маршрут акции и вернуться к месту встречи, шествие было завершено досрочно. Общественный порядок охраняли около тысячи полицейских.

В целом акция прошли мирно, хотя сообщается о нескольких столкновениях между отдельными демонстрантами, но правоохранители их остановили.

Темы: Германия
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