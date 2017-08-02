Тиллерсон: США готовы к переговорам с КНДР

Американская сторона готова сесть за стол переговоров с представителями правительства Северной Кореи при условии, если Пхеньян откажется от своих ракетно-ядерных программ.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает "Укринформ".

"Мы стараемся довести до северокорейцев, мы не ваш враг, мы не являемся угрозой для вас, зато вы являетесь неприемлемой угрозой для нас, и мы должны действовать в ответ", - подчеркнул он.

Тиллерсон также выразил надежду, что когда-то в Пхеньяне наконец начнут это понимать.

"И тогда мы хотели бы сесть и пообщаться с ними о будущем, которое обеспечит им безопасность, к которой они стремятся, а также экономическое процветание в будущем для Северной Кореи", - отметил он.

Комментируя высказывания президента Трампа относительно китайской стороны, которая "не оказывает влияния" на Северную Корею, госсекретарь США отметил, что имел по этому поводу разговор с главой Белого дома.

"Мы обычно не виним китайскую сторону в ситуации с Северной Кореей, только КНДР виновата в этой ситуации", - отметил глава американского госдепартамента.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.

Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.