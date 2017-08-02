Три села на Донбассе, которые год были без света, подключили к электричеству
Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОблВГА Александр Жебривский в Facebook.
В результате обстрела боевиков эти населенные пункты больше года жили без света.
"Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников - 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов, чем хуже, тем лучше - они не давали разрешения на проведение работ", - отметил Жебривский.
Он добавил, что ремонтникам нужна еще максимум одна неделя, чтобы подвести там, где это нужно, электричество в дома.
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