Три села на Донбассе, которые год были без света, подключили к электричеству

Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОблВГА Александр Жебривский в Facebook.

В результате обстрела боевиков эти населенные пункты больше года жили без света.

"Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников - 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов, чем хуже, тем лучше - они не давали разрешения на проведение работ", - отметил Жебривский.

Он добавил, что ремонтникам нужна еще максимум одна неделя, чтобы подвести там, где это нужно, электричество в дома.