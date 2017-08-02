В Афганистане произошел взрыв в мечети, десятки погибших

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Среда, 2 августа 2017, 06:20

В афганском городе Герат произошел теракт в мечети.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что в результате взрыва погибли не менее 30 человек, еще 63 получили ранения.

При этом представитель губернатора провинции Джалани Фархад заявил телеканалу, что число погибших выросло до 50 человек.

Теракт произошел в шиитской мечети во вторник, во время вечерней молитвы. В это время в мечети находились около 300 верующих.

В полиции заявили, что один террорист-смертник подорвал себя возле мечети, а второй, вооруженный винтовкой, открыл огонь по людям. Оба злоумышленника мертвы.

Темы: Афганистан теракт
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