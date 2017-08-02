Глава ВСП должен заставить двух судей подать достоверные декларации
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку о нарушениях в декларациях двух судей.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания о нарушении требований законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов, других нарушений закона председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку", - говорится в сообщении.
Предписания касаются судьи Приморского районного суда Одессы Виктора Попревича и судьи палаты по рассмотрению гражданских дел Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елены Кадетовой.
Соответствующее решение приняли 28 июля на заседании НАПК.
"Судьи при составлении и представлении деклараций нарушили ряд требований статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и отметили в декларациях отдельные недостоверные сведения", - отмечает пресс-служба.
Поэтому НАПК предписаниями обязывает Бенедесюка принять меры, чтобы судьи подали достоверные данные в декларациях за 2015 год.
Никаких уточнений о самих нарушениях в НАПК не сообщили.
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