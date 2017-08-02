Изменения в бюджет увеличат финансирование Порошенко и АП на 73 млн

Изменения в госбюджет на 2017 год увеличивают финансирования деятельности президента Петра Порошенко и его Администрации на 9,8% (73,2 млн гривен) до 819,9 млн гривен.

Об этом говориться в законе о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2017 год", опубликованном в официальной газете Верховной Рады "Голос України" в среду, передают "Українські новини"

Деньги пойдут для Государственного управления делами для обслуживания и организационно, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности президента Петра Порошенко и его Администрации.

Раньше на это предусматривалось 746,629 млн гривен, а после внесенных изменений - 819,867 млн гривен.

В целом, финансирование Госуправления делами увеличено на 13% с почти 2,1 млрд гривен до 2 млрд 369 млн 594,5 тыс. гривен.

В частности, в изменениях госбюджета предусмотрели еще 200 млн гривен на на реставрацию и приспособление Мариинского дворца в Киеве. Раньше на дворец уже было выделено 200 млн гривен.

Ранее Госуправление делами констатировало, что по состоянию на 1 июля реконструкция Мариинского дворца реализована на 46%, а введение его в эксплуатацию запланировано на 30 июня 2019 года.